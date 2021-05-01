شكرا لقرائتكم خبر عن "الموت".. أحد الخيوط الدرامية الرئيسية في أعمال يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو لمتابع الأعمال الدرامية للنجمة يسرا خلال مشوارها الحافل بالإبداعات، أن "الموت" أحد الخيوط الدرامية الأساسية الظاهرة في معظم أعمالها التليفزيونية، وذلك ورغم اختلاف أدوارها وشخصيتها التي تجسدها ببراعة فائقة وبأداء بسيط لكنه قوى، وبتنوع القصص والقضايا التي تتناولها من خلال أعمالها.

ومن خلال مسلسل "حرب أهلية" التي تقوم ببطولته ويعرض خلال السباق الرمضاني الحالي، تظهر أحداث جديدة في العمل بعد وفاة "عزيز" طليق مريم -يسرا- والذى يجسده الفنان رشدى شامى، والذى تبدأ زوجته "نادين" -سينتيا خليفة- في التخطيط للاستيلاء على الميراث بعد وفاته ونسب الطفل الذى تحمله من يوسف - باسل خياط - إلى زوجها، وترفض إجهاض الجنين بعدما خانت زوجها، وربما لم تكن هذه المرة الأولى التي تتبدل فيها الأحداث بعد وفاة أحد أبطال العمل في مسلسلات يسرا، حيث حدث ذلك في أكثر من عمل سابق، منهم:

ملك روحى

دارت أحداث العمل حول ملك التى تنشأ بينها وبين محمود قصة حب، ولكن يعترض هذه القصة عم محمود، والذى يحاول أن يفرق بينهما بأى طريقة إلى أن تنقلب الأحداث رأسا على عقب بعد اكتشاف وفاة محمود وإتهامها بقتله، المسلسل من بطولة يسرا وأحمد عز وحسن حسنى وسامى العدل، تأليف محمد أشرف القريشى، إخراج مجدى أبو عميرة.

بالشمع الأحمر

تدور أحداث المسلسل حول فاطمة الطبيبة الشرعية التي تحيا حياة هادئة، وتساعد الأجهزة الأمنية في بعض القضايا لكشف عدد من الحقائق، وتساعد فاطمة أحد الضباط لكشف لغز جريمة كبيرة مما يوقعها في العديد من المشاكل مع مرتكبيها، المسلسل من بطولة يسرا وهشام عبد الحميد وسامى العدل وشيرين، تأليف نادين شمس، إخراج سمير سيف.

شربات لوز

تواجه "شربات" المرأة البسيطة التي تتغير حياتها بعد أن تتزوج من رجل غنى، ويتوفى بعد وقت قليل من زوجهما، العديد من الأزمات والمشاكل بعد وفاة زوجها الذى ترث تركته مما يدفعها للدخول في العديد من الصراعات مع عائلته ولكن بشكل كوميدى، من بطولة يسرا وسمير غانم ورجاء الجداوى وتامر هجرس، تأليف تامر حبيب، إخراج خالد مرعى.

خيانة عهد

يدور المسلسل حول "عهد" التي تتعرض للعديد من المؤامرات من أقرب الناس لها، ولكن كانت أصعب هذه المؤامرات عليها هي قتل أبنها، والذى تتغير من بعده أحداث المسلسل وتسعى للأنتقام له، وهو من بطولة يسرا وحلا شيحة وعبير صبرى وخالد سرحان وجومانا مراد، تأليف أحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن مسلسل "حرب أهلية" بطولة: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروة الأزلي، برلنتي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.