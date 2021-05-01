شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو نادر عباسى يكشف كواليس "مصر لم تنم" من حفل موكب المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المايسترو نادر عباسى، قائد أوركسترا حفل "موكب المومياوات الملكية" لأول مرة عن كواليس بروفات أغنية "مصر لم تنم" التى غنتها المطربة ريهام عبد الحكيم، خلال الاحتفال بنقل الموكب، الذى تم يوم 3 أبريل الماضى، موكب المومياوات الملكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ونشر المايسترو عباسى، فيديو يظهر بروفات الأغنية، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "لأول مرة كواليس اغنية مصر لم تنم، ريهام عبد الحكيم".

وكان المايسترو نادر عباسى، علق فى تصريحات سابقة على نجاح نقل موكب المومياوات الملكية، قائلا: "كنت متوقع النجاح لأننا تعبنا جدا فيه وعملنا عليه منذ فترة كبيرة من مدة كبيرة"، مضيفا: "أخذنا وقتنا بالشهور فى ذلك العمل، حتى نقدمه لمصر والمصريين، وذلك احتراما للشعب المصرى وللعالم العربى وأوروبا".





وأضاف المايسترو نادر عباسى، خلال تصريحات تليفزيونية: "اشتغلنا فى العمل جامد جدًا وتوقعت النجاح، مؤكدًا أن العمل مس قلوب كل طبقات الشعب المصرى وإن القهاوى والتوك توك أصبح يشغل المزيكا، وإحنا شعب جبار".





وتابع عباسى: "شعب مصر العظيم أعطى دروسا لناس كثيرة جدًا، ولو ادتونا حاجة إحنا أكيد هنحبها وهنتأثر بيها وهندعمها"، مشيرًا إلى إنه لم يكن يتوقع نجاح الحدث بهذا الشكل ولكنه أثر فيه، ومشيرًا أن الحدث كان رسالة للعالم وكانت مهمة للغاية.