شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يحيى سهرة رمضانية على هامش احتفالات عيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنًا مع احتفالات المسيحيين بعيد القيامة المجيد، يستعد المطرب مصطفى حجاج، لإحياء حفل غنائى ضمن سهرات رمضان بالتجمع الخامس، وذلك مساء غدٍ الأحد.

ولأول مرة يتزامن احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد مع شهر رمضان الكريم، حيث يجمع الحفل جميع أطياف الشعب.

وشددت الجهة المنظمة للحفل على جميع الحاضرين باتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والمُعلنة من قبل الدولة.

ويُقدم حجاج، في الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة أمام جميع الحاضرين وسط أجواء من البهجة.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج هي طرح كليب أغنية "كله شمال" على يوتيوب، وهو من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقي أمين نبيل، وإخراج محمد القاضي.