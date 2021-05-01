شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص حلقات اليوم الـ 18 من مسلسلات رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حلقات اليوم الـ18 من مسلسلات رمضان 2021، العديد من التطورات فى الأحداث خاصة مع مرور أكثر من نصف شهر رمضان، ونستعرض لكم تفاصيل الحلقة الـ18 خلال التقرير التالى:

نسل الأغراب

استكملت الحلقة الـ18 من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة ON، بتحدث فاطمة "ريم سامى" مع عساف "أحمد السقا" وتؤكد له أن حمزة "أحمد مالك" يذكرها به، وعندما قال لها بحبك تذكرت حديثه عن جليلة "مى عمر"، وتسأل الغزية الغجرية "دهب"، عساف عن حقيقه استعداده للزواج من جليلة بعد طلاق غفران "أمير كرارة" لها، ليرد عليها بأنه حقيقى.

وتكتشف دهب أن عساف كان يلعب بها وأوهمها أنه يريد الزواج منها لرغبته في وجود شخص له عند بكرى زلط "عماد زيادة"، وأنه لا يمكن أن يتزوج راقصة وغجرية، ويعترف لها عساف بأنه أصبح يلعب على المكشوف مع بكرى، لتهدده دهب بأن ستنتقم منه.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.



مشهد من مسلسل نسل الاغراب

النمر

شهدت الحلقة 18 من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، والذى يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع، الكثير من الأحداث، حيث تفاجأ سكلانس "محمود حافظ" بمحاولة فتح باب الشقة عليه فقام ليفتح الباب فوجد شخص يرتدى لبس النمر قام بضربه على رأسه فوقع مغشيا عليه.

ودخل هذا الشخص للمنزل وسرق النقود التى قد وضعتها شمس "نرمين الفقى" تحت سرير نوح "محمد إمام" والتى تقدر بـ5 ملايين دولار، وهرب وجاءت شمس ونوح للشقة ليجدا سكلانس مرميا على الأرض والنقود قد سرقت، تستنتج شمس أن من قام بذلك هو علي ابنها لأنه الوحيد الذى يعرف مكان النقود، تتحدث لنوح وتخبره أن على من قام بذلك وليس النمر .



محمد امام فى النمر

القاهرة كابول

تتوالي أحدث " القاهرة كابول " فى إطار من الإثارة والتشويق، وشهدت الحلقة الـ18 تجنيد عادل -خالد الصاوي- لأسامة -خالد كمال- للعمل معه كما وافقت منال -حنان مطاوع- على إتمام زيجتها، أما الشيخ رمزي أمير التنظيم الإرهابي فيلقي خطبة لأعضاء التنظيم بشأن التجهيز لإقامة ما يسمى بالدولة الإسلامية خلال وقت قريب، ويعلن الشيخ رمزي بأن يكون مرافقيه من المصريين فقط، ويجهزون بأحزمة ناسفة، ما يبين الخوف على حياة الأمير من ناحية، وخوفه من الخيانة من ناحية أخرى.



طارق لطفى

شهدت الحلقة الـ18 من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بمحاولة مؤنس "محمد فراج" الجلوس مع زوجته هنا "منى زكى"، ولكنها اعتذرت منه بحجة أن شقيقتها موجودة بالإضافة إلى أنها لم تفيق من أزمة والدتها الصحية، وذهبت إلى غرفتها. وذهبت "هنا" إلى قسم الشرطة لمقابلة حازم "محمد ممدوح"، في أول لقاء بينهما منذ سفرها إلى أمريكا وعودتها إلى مصر، وبمجرد رؤيته لها قام باحتضانها وتقبيلها، واستغرب من ارتدائها للحجاب، وطلب منها أن تسامحه على ما فعله معها طول الفترة السابقة، وأنه كان سيأتى إلى أمريكا من أجلها هي وطفلهما "إبراهيم" لولا أن أُلقى القبض عليه، وسألها عن طفلهما وأخبرته بأنه بصحة جيدة. مسلسل لعبة نيوتن

منى زكى الاختيار 2 الاختيار 2 استكملت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة ON، بشعور التكفيرى همام عطية "محمد علاء" بشيء غير طبيعى، وأن بيبو "أحمد داش" وجمال تأخرا، حيث يتصل بمالك ذراعه اليمنى في تنظيم أجناد مصر، ويسأله على بيبو وجمال، ليظهر بيبو فجأة ويرسل لمالك رسالة على تليجرام، ويطلب همام أن يصور بيبو نفسه فى المكان المتواجد فيه وإرسالها للتأكد أنه لم يقبض عليه.



مسلسل الاختيار 2

لعبة نيوتنهجمة مرتدة

استمرت الحلقة الـ 18 من مسلسل "هجمة مرتدة"، الذى يقوم ببطولته النجمان أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc في الساعة 11 مساء، فى إثارتها، حيث شهدت وصول المعلومات من عمار المقدسى "أحمد صلاح حسنى" عن طريق أحمد عز "سيف العربى" إلى هشام سليم "رفعت المسيرى"، وهى المعلومات التي تضمنت وجود تسريبات من قادة ومسئولين عرب لدول خارجية يكشفون فيها عن الاتفاقات العربية، وذلك لصالح مخططات أجنبية.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.