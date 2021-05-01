بعد إصابة دلال عبدالعزيز.. منة فضالي: "المرض زايد جدا وخلو بالكم من نفسكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

علقت الفنانة منة فضالي، على إصابة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا، موجهة رسالة لمتابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت فضالي، عبر حسابها على إنستجرام: "‏ربنا يشفيكم ويعافيكم يا رب.. دعواتكم للأستاذة العظيمة دلال عبدالعزيز، وسيد المسرح والكوميديا الأستاذ سمير غانم، دعواتكم بالشفاء".

وأضافت: "ربنا يشفي كل مريض يا رب.. المرض زايد جدا يا جماعة.. خلو بالكم من نفسكم علشان أهلكم".

جدير بالذكر أن الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، كتب عبر حسابه على فيسبوك: "لكل متابعيني الغاليين.. أرجو منكم الدعاء لحبايبنا.. أغلى وأنقى وأطيب الناس ا.سمير غانم و ا.دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل يا رب.. يا رب بحق هذه الأيام المفترجة ألطف بهما وأكتب لهما الشفاء العاجل".