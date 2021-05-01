والد بريتني سبيرز يعلن إصابتها بالخرف

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلن والد المغنية العالمية، بريتني سبيرز، أن النجمة البالغة من العمر 39 عاما مصابة بالخرف.

وأشار والد بريتني، جيمي سبيرز البالغ من العمر 68 عاما، في الوثائق التي قدمها للمحكمة، إلى أن لديه سببا لتبرير السيطرة على مواردها المالية، وهو أن ابنته تعاني من التدهور المعرفي والخرف.

وظهر ذلك من خلال الوثائق التي حصل عليها صانعو الفيلم الوثائقي الجديد“The Battle for Britney“ المقرر عرضه الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال الصحفي موبين أزهر القائم على الفيلم الوثائقي، إن جيمي أشار في أوراقه إلى أن الأمر يتعلق بالخرف أو علاجه.

وعلقت الناشطة في حملة ”Free Britney“، ميغان رادفورد قائلة، إنه من الواضح أن بريتني لم تكن ولا تعاني من الخرف، ووصفت قضية والدها بأنها ”احتيالية“.

يشار إلى أن المصابين بالخرف الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما يشكلون أقل من 5% من حالات الخرف في الولايات المتحدة، لذا من غير المحتمل أن تكون مصابة بهذه الحالة، كما أصر معجبوها على أنه سيكون من المستحيل بالنسبة لبريتني تعلم الأغاني والروتين إذا كانت مصابة بالخرف.

وأصدرت بريتني أغنية في عيد ميلادها التاسع والثلاثين في كانون الأول ديسمبر الماضي، وأصدرت أيضا أربعة ألبومات وشاركت في أربع جولات عالمية خلال فترة الوصاية عليها من قبل والدها.