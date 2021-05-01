خاص – قريباً: مفاجأة من وائل كفوري إلى جمهوره

بيروت - سلوى ياسين - خاص بتجـــــــــرد: انتهى النجم اللبناني وائل كفوري من تسجيل أغنية جديدة باللهجة اللبنانية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صبّاغ، سيصدرها قريبًا مع بداية موسم الصيف.

كفوري الذي يعود إلى جمهوره بهذه الأغنية بعد انقطاع سنتين بسبب أزمة فيروس كورونا، يتكتّم مع فريق عمله عن الأغنية. لكن مصادر خاصة بموقعنا أفادت بأنه سيتمّ تصويرها في بيروت، على أن يترافق عرض الكليب مع إصدارها.

وتعتبر هذه الأغنية، التعاون الأوّل لوائل كفوري مع الفنان سليم عساف، إلا أنه يتعاون من خلالها للمرّة الثانية مع المؤلف الموسيقي عمر صباغ بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويًا من خلال أغنية “على فكرة” التي صدرت ضمن ألبوم “الغرام المستحيل” عام 2015.

تجدر الإشارة إلى أن وائل كفوري سجل شارة صوتية لمسلسل للمرة الأولى في مسيرته الفنية والمسلسل هو “داون داون”، لكنه لم يُعرض في السباق الرمضاني الحالي خلافًا لما كان مقررًا من قبل شركة الإنتاج “فالكون فيلمز” التي كشفت في وقت سابق عن تأجيل عرضه إلى ما بعد الشهر الفضيل.