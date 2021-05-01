نيللي كريم توضح قصة خلافها مع آسر ياسين بعد “بـ100 وش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أكدت النجمة نيللي كريم، عدم وجود أي خلافات بينها وبين الفنان آسر ياسين بعد نجاح مسلسل بـ”100 وش”، والدليل على قوة علاقتهما هو اشتراكهما في مسلسل إذاعي الآن، قائلة: “عمري ما اتخانقت مع آسر ولا هتخانق وعملنا مسلسل نجح جداً وبنعمل دلوقتي مسلسل إذاعة”.

وأضافت في لقائها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” على قناة القاهرة والناس، أنها تعتبر نجاحها من نجاح آسر ياسين وأنه نجاح واحد، وردت على شائعات الخلاف بينهما: “الكلام ده مش حقيقي خالص وأنا مش بتاعة نفسنة وبحب كل اللي معايا ينجح”.

كما كشفت عن ترشيح زينة لبطولة مسلسل “ذات” ولكنها اعتذرت وأدت هي الدور، متابعة: “كاملة أبو ذكري كلمتني مرة وقالت لى على المسلسل ورشحتني وبعد كده بفترة كلمتني وقالت لى شركة الإنتاج رشحت زينة وخلاص وبعدين زينة اعتذرت عن المسلسل وعملت الدور”.