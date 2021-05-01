شكرا لقرائتكم فيروس كورونا بعد إصابة ابنتهما.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز للمستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أيام من إصابة ابنتهما دنيا بفيروس كورونا، دخل النجم المصري سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى بعد إصابتهما بكوفيد 19، حسبما أكد زوج دنيا سمير غانم الإعلامي رامي رضوان.

وكشف رضوان في تصريح لـ"العربية.نت"، أن والدا أصيبا بكورونا، ويتلقيان الرعاية حاليا في أحد المستشفيات.

ودخل الفنان الكبير أمس الخميس أحد المستشفيات الخاصة، فيما دخلت دلال عبد العزيز منذ 4 أيام بعد تدهور حالتها وإصابتها بضيق في التنفس.

بدوره، طلب الإعلامي المصري من الجميع الدعاء لهما كي يمرا من الأزمة الصحية التي يعانيان منها في الوقت الحالي، وبالفعل كان هناك تفاعل كبير من الجمهور بعد انتشار أخبار إصابتهما.

دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم

عزل منزلي

هذا وكانت دلال عبد العزيز خضعت للعزل المنزلي في بداية الأزمة بصحبة ابنتها دنيا، لكن حالتها تطلبت النقل إلى أحد المستشفيات الخاصة من أجل تلقي الرعاية والعلاج.

بدوره، أكد نقيب الممثلين أشرف زكي لـ"العربية.نت" أنه فشل في الوقت الحالي في التواصل مع العائلة من أجل الاطمئنان على حالة الثنائي.

يشار إلى أن عائلة سمير غانم ظهرت بكثافة في شهر رمضان الحالي، بعدما شارك النجوم الثلاثة في العديد من الإعلانات التجارية، إلا أن المسلسل الذي كان مقررا أن تطل به دنيا ووالدتها في رمضان تم تأجيله بسبب الإصابة بالفيروس المستجد.