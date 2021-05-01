شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر .. نيللى كريم تطلب الطلاق من محمد فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث جديدة شهدتها الحلقة الـ18 من مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم، الذى يذاع على قناة cbc طوال أيام شهر رمضان، وواجهت سلمى - نيللى كريم، مايا - سينيتا خليفة وكريم زوجها - محمد فراج بخيانتهما، وطلبت من كريم الطلاق، كما جمعت كل متعلقاته في حقائب، أما هو فحاول تبرير موقفه ولكن سلمى أكدت أنه لا مبرر لما فعله وواجهته بكل الحقائق التي تعرفها حول إياد ومايا ونادين فشعر كريم بالصدمة.

وتوالت الأحداث بمعرفة ليلى شقيقة سلمى الصغيرة من مالك الذى يحبها بالحقيقة واعترف لها أن إياد زوج لقاء الخميسي - نادين هو من كلفه بالتقرب منها من أجل تصويرها، ومن ثم ابتزاز كريم - محمد فراج بهذه الفيديوهات وصدمت ليلى وواجهت سلمى - نيللى كريم بهذا الأمر، وشعرت بالصدمة هي الأخرى.

وتحاول ملك - تارا عماد البحث عن زوجها مصطفى - حمزة العيلى بعد ما رفع عليها قضية نسب لكى تتحدث معه وتبرر موقفها وذهب إلى مقر عمله ولن تجده وعادت إلى شقتها لتجده قد غير مفتاح الشقة، وحينما قابلته حاولت تبرير موقفها إلا أنه رفض وطلب منها الا تتكلم معه مرة أخرى.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.

ويذاع مسلسل ضد الكسر فى تمام الساعة العاشرة مساء على شبكة قنوات CBC ويعاد 3 مرات، الأولى فى الخامسة صباحا، ثم فى العاشرة والنصف صباحا، وبعد ذلك فى الرابعة عصرا