سمير غانم: الممثل المصري الشهير وزوجته دلال عبد العزيز في المستشفى جراء الإصابة بفيروس كورونا

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





نُقل الممثل المصري الشهير سمير غانم وزوجته الممثلة دلال عبد العزيز إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزوجين نقلا إلى مستشفيين في توقيتين مختلفين خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت دلال وابنتها الممثلة دنيا قد أُصيبتا بفيروس كورونا أثناء مشاركتهما في تصوير مسلسل كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، لكن تم تأجيله.

وذاعت شهرة غانم (84 سنة) من خلال الأعمال الفنية لفرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الكوميدية، قبل أن يمضي في مسيرة حافلة امتدت إلى التلفزيون والمسرح والسينما.

وتمتعت فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي كانت تضم الممثلين الكوميديين الضيف أحمد وجورج سيدهم، بشعبية كبيرة في الستينيات من القرن العشرين.

وقدمت الفرقة الكثير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والإذاعية، كما شاركت في أعمال لكبار نجوم السينما المصرية، مثل فريد شوقي وحسن يوسف، وذلك حتى انفصال الفرقة عقب وفاة الضيف أحمد، الذي كان وراء تأسيسها، في عام 1970.

ومن أبرز الأعمال المسرحية للفرقة، "طبيخ الملائكة" و"فندق الأشغال الشاقة". ومن الأعمال السينمائية التي شاركت الفرقة فيها "30 يوم في السجن" و"الزواج على الطريقة الحديثة".

وشملت مسيرة سمير غانم الفنية أفلاما مثل "البعض يذهب للمأذون مرتين" و"أذكياء لكن أغبياء"، ومسرحيات مثل "المتزوجون" و"الأستاذ مزيكا"، ومسلسلات مثل "حكاية ميزو" و"الكابتن جودة".

أما دلال عبد العزيز (61 عاما)، فمن أعمالها السينمائية "المتهم" و"آسف على الإزعاج"، والمسرحية "أخويا هايص وأنا لايص" التي شاركت فيها زوجها.

وشارك الزوجان في عدد من الأعمال مع ابنتيهما الممثلتين دينا وإيمي.

مواضيع قد تهمك :