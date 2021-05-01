التونسية روضة عبد الله تقدم عملاً جديداً بعنوان "انخمم فيك"

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"الخليج 365": أطلقت الفنانة التونسية "روضة عبد الله" أغنيتها الجديدة "انخمم فيك" وهي من كلمات روضة عبد الله، الحان منى شطورو و روضة عبد الله، توزيع مهدي بحري، وإخراج امين المولهي.

صوّر الفيديو الكليب في المدينة العتيقة بسوسة و في المركز الثقافي tiziri13، وتم إطلاقه عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب وبقية منصات التواصل الإجتماعي.



يذكر أنّ آخر انتاجات الفنانة روضة عبد الله كليب أغنية "إنت حلم" التي قدّمتها لأول مرة في حفل اختتام أيام قرطاج السينمائية دورة 2020.

