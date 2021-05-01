الفنانة العالمية ميسا قرعه تتألق ضمن أمسيات مهرجان أبوظبي الرمضانية

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أبوظبي: ضمن أعمال التكليف الحصري والإنتاج الخاص، وفي دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، قدّم مهرجان أبوظبي 2021، برعاية الشريك الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، الأمسية الرابعة من أمسياته الرمضانية، المغنية والملحنة الأميركية من أصول لبنانية والمرشحة لجائزة غرامي، ميسا قرعه، والتي أدت من روائع الغناء الروحاني الشرقي والإرث الصوفي، حاملةً رسالة الأمل والإيمان بوحدة الإنسان والأديان تحت شعار «دُعاء»؛ وذلك عبر المنصات الرقمية للمهرجان.



وقدّمت الفنانة ميسا قرعه عرضاً فريداً ومتميزاً أبدعت خلاله في عملين بفضل قدرتها الصوتية التي تصل لعدة أوكتافات، ورسالتها العابرة للثقافات، وهما: «كن فيكن» من تأليف الفنان الحائز على جائزة الأوسكار آي. أر. رحمان، بالتعاون مع الفنان الهندي جاويد علي، و«دعاء» من كلمات الشاعر اللبناني هنري زغيب، كما تتعاون مع عازف الكمان الشهير، من الأردن، يعرُب سميرات في توزيع المقطوعتين.



وأعربت الفنانة «ميسا» عن سعادتها بالعودة مرة أخرى للتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي، مؤكدة على أهمية الدور الكبير للمجموعة والمهرجان على كافة الأصعدة، وخاصةً في التخفيف من آثار جائحة كوفيد 19، إضافة إلى بث رسالة أمل وتضامن تعبر بالإنسانية نحو مستقبل أفضل.



وأضافت: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر لمهرجان أبوظبي ومؤسسه سعادة هدى إبراهيم الخميس، على رؤيتها في الاستثمار في تطوير ودعم وتأهيل الشباب للنهوض بالحراك الفني والثقافي على صعيد المنطقة".



ويتابع مهرجان أبوظبي تقديمه لفعاليات روحانية في الشهر الفضيل؛ حيث سيقدم يوم الأحد 2 مايو، شيخ المنشدين المصريين محمود التهامي، والفنانين محمد طارق ووائل الفشني، في أداء فني موسيقي يحتفل باللغة العربية تحت شعار «نداء المحبة».



وتندرج سلسلة الفعاليات الرمضانية تحت شعار «الأخوة الإنسانية: رقي وأمل»، ضمن برنامج فعاليات مهرجان أبوظبي 2021، وتتضمن أداء رقمياً بمشاركة نخبة من كبار الفنانين والمبدعين، لأكثر من 25 أغنية وابتهالاً لأحد عشر شاعراً وكاتباً، يؤديها ثمانية منشدين ومطربين برفقة 60 موسيقياً.

