شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى ينشر صورة مع بعض العاملين البسطاء ويعلق: "شكرًا لكل أسيادنا اللى بيخدمونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل ملايين العمال فى مصر ودول العالم، اليوم السبت، بعيد العمال، الذى يأتى كل عام فى الأول من مايو، للاحتفال بهم وتقديرًا لدورهم.

ونشر الفنان خالد النبوى، صورة له برفقة عدد من العاملين البسطاء بناء على رغبة منهم لنشرها على السوشيال ميديا، تعبيرًا عن سعادتهم بعملهم الذين يتشرفون به، تزامنا مع احتفالات عيد العمال.



خالد النبوى ينشر صورة مع بعض العمال

وعلق خالد النبوى على الصورة التي نشرها على حسابه على "إنستجرام" قائلاً: "قال لي عايزك تنزل الصورة على الفيس، واسمي خالد الطنطاوي، قلت له ده شرف عم خالد على اليمين وعم محسن على اليسار".



الفنان خالد النبوى

واستكمل تعليقة بهاشتاج:" شكرا لكل #أسيادنا_اللي_بيخدمونا".

جدير بالذكر، أصبح هذا اليوم بمرور الزمن رمزا لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها، ويعود عيد العمال فى أصله لعام 1869، إذ شكل عمال قطاع الملابس فى فيلادلفيا الأمريكية، ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم، منظمة "فرسان العمل"، كتنظيم نقابى يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل، واتخذ التنظيم من 1 مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال، وجاء أول مايو من عام 1886 ليشهد أكبر عدد من الإضرابات العمالية فى يوم واحد فى تاريخ أمريكا، إذ وصل عدد الإضرابات فى هذا اليوم إلى نحو 5000 إضراب للمطالبة بألا تزيد ساعات العمل عن 8 ساعات.

وفى مصر كان هناك تراث عمالى مستقل للاحتفال بعيد العمال، بدأ فى 1924، إذ نظم عمال الإسكندرية احتفالاً كبيرًا فى مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا فى مظاهرة ضخمة، ولكن مع وصول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للسلطة والتأميم التدريجى للحركة العمالية، أخذت المناسبة شكلاً رسميًا وتم استيعابها.

وفى عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية، يلقى فيها رئيس الجمهورية خطابًا سياسيًا أمام النقابيين وقيادات العمال.