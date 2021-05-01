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باسل خياط يبتز أروى جودة بالفيديوهات فى الحلقة 18 من حرب أهلية

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القاهرة - سامية سيد - أجبر باسل خياط - يوسف أروى جودة – فريدة، على رفضها للطلاق بطريقة غير مباشرة خلال أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا، وبعد ما أتى بالمأذون أمام والدها وكتب شيك بمليون جنيه كمؤخر لها، لكى يدعى الرجل المثالي أمام والدها وأن ابنته هى التى ترفض العيش معه، وأثناء إتمام إجراءات الطلاق، يطلب باسل خياط  - يوسف من أروى جودة – فريدة، أن يتحدثا على انفراد، ويقوم بعرض الفيديو الذي صوره لها في غرفة النوم، ويخبرها بأنها حرة فيما تريد فعله، حيث تخرج للمأذون وترفض إتمام الطلاق، ويذهبا سويا إلى منزلهما.

وحينما عادت أروى جودة - فريدة مع زوجها باسل خياط - يوسف، انهال عليها بالضرب والتعنيف وطلب منها ألا ترد على مريم - يسرا مرة أخرى وتقطع علاقتها بها نهائى، وهددها بإرسال الفيديو إلى والدها فى أى وقت إذا لم تكن تحت طاعته.

وشهدت الحلقة أيضًا، حديث باسل خياط مع والد أروى جودة، حيث يقول له إن حالة "فريدة" ليست على ما يرام، ليذهب والدها إليها وأثناء حديثهما يقوم باسل خياط بإرسال فيديو لوالد فريدة وتنتهي الحلقة على ذلك.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروة الأزلي، برلنتي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.

 

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يسرا

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الحلقة 18 من حرب اهلية
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اروى جودة وباسل خياط

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مسلسل حرب اهلية
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مشهد من المسلسل

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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