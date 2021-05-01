شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة التونسية روضة عبدالله تطلق أغنيتها "انخمم فيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الفنانة التونسية روضة عبد الله، أغنيتها الجديدة "انخمم فيك" من كلماتها وألحان منى شطورو وروضة عبد الله، وتوزيع مهدي بحري، وضيف شرف العمل المايسترو محمد لسود والمدير فني إبراهيم زروق وإخراج أمين المولهي، حيث صوّر الكليب في المدينة العتيقة بسوسة و في المركز الثقافي tiziri13.

كانت آخر انتاجات الفنانة روضة عبد الله كليب أغنية "إنت حلم" التي قدّمتها لأول مرة في حفل اختتام أيام قرطاج السينمائية دورة 2020 .

كانت المطربة التونسية روضة عبد الله أحيت حفلا بدار الاوبرا المصرية، وحضره رئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر والسفير التونسي بالقاهرة نجيب المنيف، بجانب وفد تونسي كبير وجمهور مصري تفاعل مع الأغاني التي قدمتها روضة بحفلها الأول في القاهرة في أولى حفلات السهرات العربية الاسلامية " ليلة تونس ".

يذكر أن الفنانة روضة عبد الله من المطربات التوانسة الذين لديهم جمهور كبير في الوطن العربي وتتميز فرقتها بخبرة عناصرها وتمكنهم وتفتحهم على ثقافات وأنماط موسيقية ولهجات فنية متنوعة.