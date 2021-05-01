شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتزوج محمد ممدوح من عائشة بن أحمد بعد علمه بزواج منى زكى من محمد فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكى الذى يعرض يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، حالة من التشويق والإثارة خاصة أنه مليء بالأحداث التي جعلت عشاق الدراما في ترقب شديد للحلقة المقبلة بصفة مستمر وذلك بسبب تسلسل قصة السيناريو بشكل سلس، كما يتسم فريق العمل بإتقان شديد في أدوارهم بدءًا من النجمى منى زكى مرورًا بمحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد وغيرهم.



منى زكى ومحمد ممدوح

وشهدت أحداث الحلقات السابقة زواج "هنا" منى زكى من "مؤنس" محمد فراج، بعد أن نسبت طفلها من "حازم" محمد ممدوح لـ "مؤنس"، وبعد أن عقد قرانها عادت إلى مصر للاطمئنان على والدتها التي تمكث في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة دخلت على أثرها للعناية المركزة، ومع عودتها علمت من شقيقتها "يارا" مايان السيد، بأن "حازم" ألقى القبض عليه في المطار أثناء استعداده للسفر إلى أمريكا حتى يصالحها ويعيدهما إلى مصر.



منى زكى ومحمد فراج

وهو الأمر الذى أثر كثيرًا في "هنا" ما نتج عنه بأنها ذهبت إلى القسم لمقابلة "حازم"، وكانت لهذه المقابلة شكل مؤثر حيث كان هذا هو اللقاء الأول بينهما منذ سفرها إلى أمريكا وعودتها إلى مصر، وقام باحتضانها والاعتذار لها وأخبره بأنه كان سيأتى لمصالحتها والاعتذار منها عن ما بدر منه، ولكنها أخبرته بأنها تزوجت من "مؤنس"، الأمر الذى تسبب في صدمة له وخرج عن شعوره وهددها بالقتل وحبس "مؤنس"، وغادرت هي مسرعة خارج قسم الشرطة.



عائشة بن احمد ومحمد ممدوح

وينتظر عشاق الدراما في الحلقات المقبلة رد فعل "حازم" هل سينفذ تهديده بحبسهما أو قتلهما، ولكن يتوقع البعض الآخر بأن "حازم" سيتزوج من "أمينة" عائشة بن أحمد والتي أصبحت قريبة منه منذ سفر "هنا"، كما أنها كانت تحاول الوقوف بجانبه كثيرًا وكانت الوحيدة التي أحضرت محامى له بعد القبض عليه وحرصت على الوقوف بجواره لخروجه من هذه المحنة



منى زكى ومحمد فراج

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



عائشة بن احمد ومحمد ممدوح

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.