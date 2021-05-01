مازن الغرباوي يستعد لعرض "هاملت بالمقلوب" ويختار عمرو القاضي للبطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد المخرج مازن الغرباوي، لتقديم مسرحية "هاملت بالمقلوب"، خلال الفترة المُقبلة على مسرح السلام، وأعلن في بيان صحفي عن انضمام الفنان الشاب عمرو القاضي لفريق العمل.

"هاملت بالمقلوب" تأليف د. سامح مهران، وإخراج مازن الغرباوي، ويشارك فيها مجموعة من الفنانين سوف يتم الكشف عنهم خلال الأيام المُقبلة.

من جانبه قال عمرو القاضي: "انشغلت خلال السنوات الماضية بالسينما، ولم أقدم أي عروض مسرحية، لعدم اقتناعي بما يعرض عليّ من أعمال، حتى وجدت نص مسرحية (هاملت بالمقلوب) الذي أراه عرض مختلف، وسوف يقدمني بشكل جديد، فأنا أعجبت كثيرا بالنص الذي كتبه د. سامح مهران، ووجدته مغري جدا لأي ممثل، وصعب في الوقت نفسه، فالشخصية مليئة بالتحديات، وهو ما شجعني على خوض تلك التجربة".

وأضاف: "العرض مختلف عما يقدم من عروض تجارية هذه الفترة، حيث يسعى فريق العمل لتقديم عرض مسرحي هادف، له أسس مسرحية حقيقية مثل التي تربينا عليها وتعلمناها في المعهد العالي للفنون المسرحية، الذي أفخر بدراستي فيه".

وأكد المخرج مازن الغرباوي أن اختياره للفنان عمرو القاضي هو محاولة جديدة له في الدفع بموهبة شابة، استطاعت تحقيق نجاح ملحوظ في السينما والتليفزيون، والمسرح هو أحد اهتماماته، بجانب رؤية قيادة المسرح الحديث في إتاحة الفرص للفنانين الشباب لتصدر أدوار البطولة، فكل تلك العناصر توافرت بشكل كبير في الفنان عمرو القاضي، الذي جاء مناسبا تماما للرؤية المسرحية التي كتبها د. سامح مهران".

وقال الفنان خالد النجدي مدير فرقة المسرح الحديث: "عمرو القاضي من الفنانين الموهوبين المتواجدين بالبيت الفني للمسرح، فهو ابن فرقة المسرح الحديث، ووقع اختيارنا عليه لأنه أنسب ممثل يقوم بتلك الشخصية، والمسرحية نفسها بها طرح جديد كتبه د. سامح مهران، جعلنا نتحمس لتقديم العرض، المقرر انطلاقه قريبا".

"هاملت بالمقلوب" إنتاج وزارة الثقافة المصرية، قطاع الإنتاج الثقافي، البيت الفني للمسرح، فرقة المسرح الحديث، تأليف د. سامح مهران، إخراج مازن الغرباوي، وبمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم الشباب.