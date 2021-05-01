هكذا احتفل مصطفى حجاج بعيد العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شارك الفنان مصطفى حجاج، متابعيه، الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق اليوم السبت ١ مايو.

وكتب حجاج، عبر حسابه على تويتر: "‏تحية حب وتقدير لعمال مصر والعالم في ‎عيد العمال .. شكراً على كل حاجة عملتوها ولسه هتعملوها.. كل عام وأنتم بخير".

واحتفل محرك البحث جوجل، اليوم السبت، بعيد العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام، والذي بدأ بخروج العمال عن صمتهم ومطالبتهم بحقوقهم المسلوبة، حيث تعود قصة تحديد هذا اليوم للاحتفال به إلى أكثر من رواية، أرجحها هي قصة إضراب عمال ولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خرجت مظاهرات نظمها العمال عام 1886 للمطالبة بزياد ة الأجور وتحديد ساعات العمل بثماني ساعات فقط، الأمر الذي قابلته الشرطة بإطلاق النار الذي أسفر عن وفاة البعض وإصابة البعض الآخر.