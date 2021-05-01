نبيل الحلفاوي يعلق على مشوار الأهلي بعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على مشوار النادي الأهلي بعد إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "‏مشوار الأهلي لو تمكن من الوصول للنهائي في ظل مطحنة جدول الدوري.. صن داونز - ثم غالبا الترجي - ثم غالبا الوداد أو سيمبا" .

وأوقعت قرعة دوري أبطال إفريقيا، النادي الأهلي حامل لقب المسابقة في مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي من البطولة القارية الأغلى في القارة السمراء.

وكان صاحب الرقم القياسي برصيد تسعة ألقاب احتل وصافة المجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني، حيث حصد 11 نقطة بتحقيق ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل تلقي هزيمة وحيدة.

وتأهلت ثمانية أندية إلى ربع النهائي وهي: سيمبا التنزاني، صنداونز الجنوب إفريقي، الوداد المغربي والترجي التونسي "أوائل مجموعات"، الأهلي، شباب بلوزداد الجزائري، كايزر شيفس الجنوب أفريقي ومولودية الجزائر "أصحاب المركز الثاني".

ويخوض الأهلي ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام صنداونز في مصر أحد أيام 14 أو 15 أو 16 مايو المقبل، على أن يكون لقاء العودة في جنوب أفريقيا أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر ذاته.

وإذا تمكن بطل أفريقيا من عبور ربع النهائي فإنه سيكون على موعد مع مواجهة الفائز من شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي في الدور نصف النهائي من البطولة.