خالد النبوي يحتفل بعيد العمال: "شكرا لكل أسيادنا اللي بيخدمونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان خالد النبوي، على مشاركة متابعيه وجمهوره، احتفاله بعيد العمال الذي يوافق اليوم السبت ١ مايو، وذلك على طريقته الخاصة.

ونشر النبوي، صورة تجمعه بعاملين، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏قال لي عايزك تنزل الصورة على الفيس، و اسمي خالد الطنطاوي، قلت له ده شرف.. عم خالد على اليمين وعم محسن على اليسار.. شكرا لكل ‎أسيادنا اللي بيخدمونا".

واحتفل محرك البحث جوجل، اليوم السبت، بعيد العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام، والذي بدأ بخروج العمال عن صمتهم ومطالبتهم بحقوقهم المسلوبة، إذ تعود قصة تحديد هذا اليوم للاحتفال به إلى أكثر من رواية، أرجحها هي قصة إضراب عمال ولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خرجت مظاهرات نظمها العمال عام 1886 للمطالبة بزيادة الأجور وتحديد ساعات العمل بثماني ساعات فقط، الأمر الذي قابلته الشرطة بإطلاق النار الذي أسفر عن وفاة البعض وإصابة البعض الآخر.

جدير بالذكر أن الفنان خالد النبوي، كان قد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، وأعلن بعدها تعافيه عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله.. في آخر فترة العزل، إن شاء الله أخرج منها على خير.. مرض كورونا خطير.. ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس".