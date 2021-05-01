محمد لطفي ينشر صورة نادرة بصحبة كوكبة من النجوم.. ويعلق: "فيها ناس كتير أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان محمد لطفي، عن صورة نادرة له بصحبة كوكبة من نجوم الفن.

ونشر لطفي، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لما كنا صغيرين.. ياه الصورة دي فيها ناس كتير أوي".

وظهر في الصورة كل من، شريف منير، الراحل علاء ولي الدين، أحمد السقا ومحمد هنيدي وهاني رمزي وهالة فاخر وغادة عادل والمخرج مجدي الهواري وكريم عبدالعزيز.

يشارك محمد لطفي في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل "بين السما والأرض".

المسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة الـ15 حلقة، وهو مأخوذ عن قصة فيلم بنفس العنوان للكاتب الراحل نجيب محفوظ، وأعاد صياغتها الكاتب إسلام حافظ، والعمل من إخراج محمد جمال العدل.

"بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، ويسرا اللوزي، ومحمود الليثي، ونجلاء بدر، وندا موسى، ونورهان، ومحمد لطفي، ومن إخراج ماندو العدل.