علي ربيع عن فيلمه الجديد "زومبي": "انتظرونا قريبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان علي ربيع، على الترويج لفيلمه السينمائي الجديد "زومبي"، استعدادا لطرحه بالسينمات، دون توضيح الموعد المحدد له.

ونشر ربيع، صورة تجمعه بصناع وأبطال العمل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "على بركة الله.. انتظرونا فيلم (زومبي) قريباً إن شاء الله.. إنتاج الأستاذ أحمد السبكي، وإخراج عمرو صلاح، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد".

فيلم "زومبي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، وأشرف عبدالباقي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، ومن إخراج عمرو صلاح.

جدير بالذكر أن علي ربيع يشارك في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل "أحسن أب" وهو عمل كوميدي مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته هاجر أحمد وسامي مغاوري وأحمد فتحي وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التوني.