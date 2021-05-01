سوسن بدر تعلق على مرور سمير غانم ودلال عبدالعزيز بأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

علقت الفنانة الكبيرة سوسن بدر ، على مرور الفنان الكبير سمير غانم والفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز بأزمة صحية.

وكتبت سوسن، عبر حسابها على إنستجرام: "‏ألف سلامة .. ربنا يشفيكم ويعافيكم يا أجمل أصحاب".

جدير بالذكر أن الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، كتب عبر حسابه على فيسبوك: "لكل متابعيني الغاليين.. أرجو منكم الدعاء لحبايبنا.. أغلى وأنقى وأطيب الناس ا.سمير غانم و ا.دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل يا رب.. يا رب بحق هذه الأيام المفترجة ألطف بهما وأكتب لهما الشفاء العاجل".