فن ومشاهير

مرتديا "بيجامة".. تامر حسني بمفرده على بوستر "مش أنا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تصدر الفنان تامر حسني، بوستر فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا" المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر تامر، بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، ونال إعجاب العديد من متابعيه وجمهوره، ولم يكشف البوستر عند الموعد المحدد لطرح الفيلم بالسينمات.

وظهر تامر، بالبوستر مرتديا "بيجامة" ويشد نفسه ويطير، وظهر على ملامح وجهه علامات الاستغراب.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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