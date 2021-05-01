نادية الجندي تعلق على مرور سمير غانم ودلال عبدالعزيز بأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

علقت الفنانة نادية الجندي، على مرور الفنان الكبير سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، بأزمة صحية.

وكتبت نادية، عبر حسابها على تويتر: "‏خالص تمنياتي القلبية بالشفاء العاجل للفنان الكبير ‎سمير غانم"، والفنانة الكبيرة ‎دلال عبدالعزيز.. إن شاء الله يقوموا بألف سلامة.. ربنا يشفيهم يا رب".

جدير بالذكر أن الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، كتب عبر حسابه على فيسبوك: "لكل متابعيني الغاليين.. أرجو منكم الدعاء لحبايبنا.. أغلى وأنقى وأطيب الناس ا.سمير غانم و ا.دلال عبدالعزيز بالشفاء العاجل يا رب.. يا رب بحق هذه الأيام المفترجة ألطف بهما واكتب لهما الشفاء العاجل".