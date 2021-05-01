نادية الجندي تعلق على مرور سمير غانم ودلال عبدالعزيز بأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
علقت الفنانة نادية الجندي، على مرور الفنان الكبير سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، بأزمة صحية.
وكتبت نادية، عبر حسابها على تويتر: "خالص تمنياتي القلبية بالشفاء العاجل للفنان الكبير سمير غانم"، والفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.. إن شاء الله يقوموا بألف سلامة.. ربنا يشفيهم يا رب".
جدير بالذكر أن الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، كتب عبر حسابه على فيسبوك: "لكل متابعيني الغاليين.. أرجو منكم الدعاء لحبايبنا.. أغلى وأنقى وأطيب الناس ا.سمير غانم و ا.دلال عبدالعزيز بالشفاء العاجل يا رب.. يا رب بحق هذه الأيام المفترجة ألطف بهما واكتب لهما الشفاء العاجل".