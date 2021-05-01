كانيي ويست رغم قضية طلاقه مازال يضع خاتم زواجه من كيم كارداشيان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مايو 2021 02:29 مساءً - رغم تقدم نجمة الواقع وسيدة الأعمال الأمريكية من أصول أرمنية كيم كارداشيان البالغة من العمر"40 عاماً" بطلب الطلاق من زوجها مغني الراب الأمريكي كانيي ويست "43 عاماً" رسمياً في المحكمة منذ شهر فبراير-شباط العام الجاري،مازال كانيي ويست الذي وافق على طلب طلاقها منه ودياً يرتدي خاتم زواجه منها لليوم، ولم يخلعه بعد.

المنتج والـ دي جي خالد الشهير ،المقرب من كانيي ويست لديه ألبوم جديد المفترض به إصداره اليوم في 30 إبريل-نيسان الجاري ،نشر صورة لكانيي ويست وهو يبدو متأثراً جداً بموسيقى المنتج خالد، وبدا كانيي في الصورة التي باللونين الأبيض والأسود رافعاً يديه الاثنتين في الهواء للأعلى مع نظرة عاطفية واضحة في عينيه، ولاحظ المعجبون فوراً أن كانيي ويست مازال يرتدي خاتم زواجه من كيم كارداشيان في يده اليسرى،وفقاً لموقع "هولا".

زار صديقه خالد في الصباح الباكر

الـ دي جي خالد -الصورة من حسابه بأنستغرام

وأوضح الـ دي جي خالد "45 عاماً"، أن كانيي ويست توقف أمام منزله في الساعة الثامنة صباحاً من دون سابق إنذار، ولم أعرف أنه قادم لزيارتي، ومعدته خاوية، ويعرف الجميع أن الـ دي جي خالد، وإسمه الحقيقي "خالد محمد خالد عبادي" وهو منتج وموسيقي أمريكي من أصول فلسطينية، لا يجعل أصدقاءه بمعدة خاوية لفترة طويلة، ويقوم بواجبهم فوراً ،مع أن لدى كانيي ويست طاه شخصي يجيد صنع طبق البيض مع صلصة الكاتشاب ولحم نباتي مقدد له.

واستمع كانيي وخالد معاً إلى ألبومه الجديد "خالد خالد"، وكان الـ دي جي ومدير التسجيلات الموسيقية خالد فخوراً برد فعل كانيي ويست على موسيقاه، وكتب معلقاً على صورة كانيي ويست المتأثر بموسيقاه التي نشرها في حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" : " عندما تحصل على هذا التعبير، هذا الألبوم مذهل، أيدي الآلهة".

كما نشر الـ دي جي خالد بنفس اليوم الخميس 29 إبريل- نيسان الجاري مقطع فيديو له في منزله وهو وكانيي ويست وصديق ثالث يستمعون لموسيقى ألبومه الجديد "خالد خالد" باستمتاع فائق، حصد مليون إعجاب.

بينما حصدت صورة كانيي ويست وهو رافعاً يديه من شدة تأثره بجمال موسيقى صديقه الدي جي خالد أكثر من 366 ألف إعجاب.

مواصفات شريكة المستقبل لكانيي ويست

كانيي ويست بصورة التقطها له صديقه الدي جي خالد بمنزله الخميس مازال يرتدي خاتم زواجه من كيم رغم موافقته على طلاق

وأخبر مصدر مطلع موقع "بيج سيكس" أن مغني الراب كانيي ويست بعد أن أصبح رجلاً حراً الآن،يريد أن تكون علاقته التالية مع " فنانة ومبدعة " حتى يتمكنا من التحدث والتفاهم بنفس اللغة مع بعضهما البعض.

كيم كارداشيان بدأت علاقة جديدة مع هذا الشخص

والشائعات تقول وتردد أن نجمة الواقع وسيدة الأعمال المليارديرة كيم كارداشيان "40 عاماً" التي أصبحت هي الأخرى امرأة حرة قد بدأت علاقة عاطفية جديدة مع مراسل شبكة "سي إن إن" فان جونز ، وإنهما بدآ في مواعدة بعضهما بعد أن كانا أصدقاء لعدة سنوات.

وقالت مصادر مقربة من كيم كارداشيان لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية ،أن ما يربط كيم كارداشيان بصديقها فان جونز هو علاقة عمل، ويشتركان في الإهتمام بالإصلاح الجنائي العادل للمساجين.