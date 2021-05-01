“الفتاة الكارثة” تبيع صورتها الشهيرة بنصف مليون دولار!

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 02:04 مساءً - منذ 39 دقيقة

باعت زوي روث (21 عاما) صورتها الشهيرة مقابل ما يقرب من نصف مليون دولار، في مزاد بالعملات المشفرة.

وتعود الصورة لعام 2005 عندما نجت زوي، الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات آنذاك، من حريق اندلع في حيها.

وخلال التقاط والدها ديفيد صورا للحادث في حينها صادف أن التقط صورة لزوي عرفت فيما بعد باسم “الفتاة الكارثة”، حيث تظهر الطفلة وهي تبتسم وفي الخليفة النيران تلتهم ما بقي من منازل الحي.

وبحسب صحيفة “ذا الغارديان” البريطانية، تمكنت زوي وهي طالبة جامعية الآن في نورث كارولينا، من بيع صورتها مقابل 473 ألف دولار، في مزاد على الإنترنت بالعملات المشفرة.

وقالت “الفتاة الكارثة” إنها ستتبرع بأموال الصورة لسداد ديون وقروض طلاب جامعيين، والتبرع بأموال إضافية للجمعيات الخيرية.

ونقلت الصحيفة عن الفتاة قولها الإنترنت كبير. سواء كنت تتمتع بتجربة جيدة أو تجربة سيئة، عليك نوعا ما أن تحقق أقصى استفادة منه”.

مشتري صورة روث، هو جامع لوحات وأعمال فنية يُعرف باسم 3FMusic، ويعتقد أنه فرزين فاردين فارد، الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج موسيقي مقرها دبي.

وصرح المشتري لموقع “Gizmodo” قائلا: “الشراء تم بالتعاون مع مستشارين ذوي معرفة وخبرة عالية، يعتقدون أنه يجب علينا أن ننمو مع الحركات التكنولوجية التي تساعدنا ليس فقط في الترويج لأعمالنا، ولكن أيضا لدعم الفنانين وسوق الفنون”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.