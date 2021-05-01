لإقناع ميسي بالبقاء.. برشلونة يتحرك لإعادة نيمار

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 02:04 مساءً - منذ 3 ساعات

من جديد ، بدأت إدارة النادي الكتالوني للتحرك من أجل استعادة خدمات نجمها السابق نيمار جونيور ، لضمان بقاء النجم الأرجنتني ليونيل ميسي .

وذكرت إذاعة كاتالونيا ”RAC 1“ أن إدارة برشلونة أجرت اتصالات مع إدارة باريس سان جيرمان لمعرفة موقفهم من بيع النجم البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب الإذاعة فإن الاتصالات تمت مع جهات عليا من باريس سان جيرن وأكدت خلاله إدارة برشلونة رغبتها في إعادة النجم البرازيلي لكن رد الفريق الفرنسي لم يتغير حيث أكد رغبته في استمرار نيمار مع الفريق.

ورغم الرد الباريسي على الاتصال الأول تعتقد إدارة برشلونة أن المفاوضات كانت إيجابية وستستمر بسبب الانسجام الواضح بين الطرفين وتعتقد أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان هو من يشكل حجر عثرة في سبيل تحقيق الهدف.

ويضع برشلونة النجم البرازيلي نيمار ضمن أهدافه في سعيه للإبقاء على نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده الصيف المقبل وتربطه عدة أخبار بالفريق الفرنسي حيث أكدت تقارير إعلامية تلقيه عرضا كبيرا.

وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان صيف 2022 ولا يزال يرغب في العودة لبرشلونة في حال بقاء ميسي، وتردد أنه مستعد للتضحية ماليا وتخفيض راتبه لتحقيق حلمه باللعب بجوار صديقه الأرجنتيني.

وغادر نيمار برشلونة صوب باريس سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، صيف 2017، وذلك بعدما دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقد اللاعب مع النادي الكتالوني.