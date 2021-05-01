شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح بوستر فيلمه الجديد "مش أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسنى، بوستر فيلمه الجديد "مش أنا"، عبر حسابه على إنستجرام، ونشر صورة البوستر على "فيس بوك"، وظهر تامر على البوستر وهو يرتدي نظارة نظر مرتديًا "بيجامة" ويطير في الهواء ويشد نفسه.

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم انتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.



تامر حسنى

كما حققت أغنية تتر مسلسل "نسل الأغراب" للنجم تامر حسنى 11 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ بداية طرح العمل أول شهر رمضان وحتى الآن، والعمل من بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ويعرض طوال أيام شهر رمضان حصريا على قناة ON، والأغنية من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى فهد.