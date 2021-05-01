شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة كابول حلقة 18..الصاوى يجند خالد كمال وحنان مطاوع توافق على إتمام الزيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوالي الأحداث في مسلسل " القاهرة كابول " وشهدت الحلقة الثامنة عشر تجنيد عادل ( خالد الصاوي) لاسامة ( خالد كمال ) للعمل معه كما وافقت منال ( حنان مطاوع ) على إتمام زيجتها، أما الشيخ رمزي أمير التنظيم الإرهابي فيلقي خطبة لأعضاء التنظيم بشأن التجهيز لإقامة ما يسمى بالدولة الإسلامية خلال وقت قريب، ويعلن الشيخ رمزي بأن يكون مرافقيه من المصريين فقط، ويجهزون بأحزمة ناسفة، ما يبين الخوف على حياة الأمير من ناحية، وخوفه من الخيانة من ناحية أخرى.

وتنتهي الحلقة بمزيد من جرعات الإثارة عندما يقوم جهاز الأمن الوطني المصري بتجهيز عميل سري خاص لزرعه داخل صفوف التنظيم الإرهابي، للعمل على تفكيكه واعتقال عناصره.

كان الشيخ رمزى طلب من الشيخ نوير البحث عن شباب جدد ولهم علاقة بالتكنولوجيا والعلوم الحديثة، لتمكين التنظيم من التواجد عبر الإنترنت، ويوصيه دائما "دور على الشباب الغضبان.. الغضب وقود.. والشاب الغضبان تقدر تملاه باللى انت عاوزه"، ويحن رمزى للقاهرة ويقول لنوير " تحس هناك إنك ملكت الكون يا شيخ نوير.. منكرش إن أنا بحن للرجوع.. وكل ما أحن يجينى صوت يقلى هتدخلها زى ما انت عاوز وحابب".

مسلسل "القاهرة كابول"، يدور حول ثلاث قصص حول المؤامرات التي تحاك ضد الوطن العربي من أعداء السلام في الفترة الأخيرة، ويجري تسليط الضوء على الجماعات الإرهابية ، ويقوم طارق لطفي بدور رمزي أحد التكفيريين خلال أحداث المسلسل، ويقدم خالد الصاوي، خلال أحداث المسلسل دور ضابط المخابرات المكلف بالقبض على طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب يجسد شخصية رجل الإعلام الذي يسلط الضوء على تلك الوقائع، في حين يلعب احمد رزق دور المخرج خالد عبد الرحمن الذي يتم اغتياله بأوامر من رمزي.

المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع وإنتاج سينرجي.