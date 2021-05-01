ليوناردو دي كابريو يفوز بالنسخة الهوليوودية من هذا الفيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: استحوذت شركة “Appian Way Productions” التي يملكها النجم الأميركي ليوناردو دي كابريو على حقوق النسخة الهوليوودية من فيلم “Another Round”، من اخراج توماس فنتربيرغ، الدانماركي- السويدي والفائز بجائزة “الأوسكار”، عن افضل فيلم عالمي 2020.

وأشارت تقارير صحافية الى أنّ دي كابريو سيتصدّر بطولة الفيلم المرتقب بنسخته الإنكليزية، ولم يحدد من سيتولى الإخراج أو كتابة السيناريو.

في السياق عينه، نفى مخرج الفيلم الدانماركي توماس فنتربيرغ، انضمامه الى هذا المشروع، رغم مشاركته سابقاً في أفلام باللغة الإنكليزية، وصرّح في احاديث صحافية بأن الفيلم “بين يدي أفضل ممثل يمكن الحصول عليه”.

ونوّه “بكونه ممثلاً لامعاً”، أي دي كابريو، ويتخذ “خيارات ذكية طوال حياته المهنية”، قائلاً: “أشعر بحضور النزاهة في الخيارات التي يتخذها وأنا مليء بالأمل والفضول حول ما يخطط له”.