مفاجأة الموسم: جاستين بيبر ينضم إلى BTS

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ذكرت وسائل إعلام أجنبية أن النجم العالمي ​جاستن بيبر​ سيتعاون لأوّل مرّة مع فرقة BTS من خلال أغنية جديدة، وذلك بخطوة مفاجئة للجمهور، الا انه لم يتم الكشف عن تفاصيل الأغنية وموعد طرحها.

واستطاع جاستن بيبر في وقت سابق هذا العام، أن يحقق المرتبة الأولى في عدد من الدول على أحد التطبيقات الموسيقية بألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “Justice”، اذ انه لاقى رواجا كبيرا ونسب استماع عالية.

على صعيد آخر كان جاستن بيبر قد فاز بقلوب محبيه وذلك لصراحته خلال ظهوره الأخير في برنامج إيلين ديجينيريس، حيث قارن تسريحة شعره بإطلالة نجم هوليوود براد بيت الفاتنة.