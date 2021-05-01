يارا تستقبل الشهر المريمي بدعاء.. هذا ما تمنته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: استقبلت النجمة اللبنانية يارا شهر أيار/مايو وهو الشهر المريمي أي شهر السيدة العذراء مريم المباركة بدعاء نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”.

وتمنت يارا شهرًا مريميًا مباركًا لجميع المتابعين قائلةً: “شهر أيّار… شهر العذراء مريم الشهر_المريمي شهر مبارك علينا وعلى الجميع يااااااا ربّ”.

على صعيد آخر، تشارك يارا في السباق الرمضاني لهذا العام من خلال غناء شارتين الأولى باللهجة المصرية لمسلسل “كله بالحب” وتحمل نفس الاسم من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل، والثانية مغربية لمسلسل “ولاد العم” بعنوان “آه عالمكتوب” من كلمات محمد المغربي، ألحان مهدي مزين، وتوزيع طارق لحجيلي ومادارا.

ومن المقرر أن تستأنف يارا أصدار أغنيات ألبومها الخليجي الجديد بعد شهر رمضان، إذ كانت قد طرحت منه أغنيتين، الأولى باللهجة العراقية بعنوان “غير الناس” من كلمات آدم وألحان شميم وتوزيع نور هاشم، أمّا الأغنية الثانية مغربية تحمل اسم “ما ودعوني” من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان الفنان اللبناني زياد برجي بأول تعاون له مع يارا ومن توزيع عباس صباح.