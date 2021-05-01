نور الزين يتصدّر في العراق.. “غيبوبه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تحقق أغنية “غيبوبه” التي أصدرها النجم العراقي نور الزين انتشارًا واسعًا في العراق والإمارات والأردن ولبنان وعدد كبير من البلدان العربية. الأغنية التي صدرت منذ 4 أسابيع فقط تحقق ملايين المشاهدات على يوتيوب حيث ناهزت الست ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية لشركة “اورنجي” للانتاج والتوزيع الفني.

كما تصدّرت أغنية “غيبوبه” تصنيف “توب الأغاني” للأغنيات العربية والأجنبية الأكثر استماعًا عبر تطبيق “أنغامي” في العراق.

أغنية “غيبوبه” ألحان نور الزين نفسه ومن كلمات رامي العبودي وتوزيع عمار عدنان.

على صعيد آخر، تواجد الفنان نور الزين خلال الأيام الماضية في لبنان حيث صوّر أكثر من أغنية على طريقة الفيديو كليب على تصدر هذه الأغنيات تباعًا في الفترة المقبلة.