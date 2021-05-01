بلقيس.. “حالة جديدة” بعد شهر رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تستأنف النجمة بلقيس طرح أغنيات ألبومها الجديد “حالة جديدة” بعد شهر رمضان المبارك. وقررت بلقيس عدم طرح أغنيات الألبوم دفعة واحدة، إنما ستطرح كل أغنية بطريقة منفردة خلال موسم الصيف حتى تأخذ حقها.

وكانت بلقيس قد أصدرت أغنيتين من الألبوم قبل حلول شهر رمضان المبارك. الأغنية الأغنية الأولى خليجية بعنوان “حالة جديدة” من كلمات سعد المسلم، وألحان عبد العزيز الويس، وتوزيع علي المتروك، أمّا الأغنية الثانية باللهجة اللبنانية من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع المبدع عمر صباغ.

في سياق آخر، احتفلت بلقيس مؤخرًا بتخطي حسابها الرسمي في “إنستغرام” حاجز 11 مليون مستخدم يتابعونها ويتفاعلون مع أبرز نشاطاتها الفنية والاجتماعية.