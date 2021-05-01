داليا مبارك تكشف سرّ تسمية ابنتها “جاز”.. وتُهدي زوجها هذه الأغنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنانة السعودية داليا مبارك عن السرّ وراء اختيار اسم “جاز” لابنتها، وذلك على خلفية انتقاد بعض رواد مواقع التواصل لها بسبب اختيار هذا الاسم، كونها تظلم الفتاة، فضلاً عن أنه أقرب لأن يكون اسم ولد. وحسمت داليا الجدل في تصريحات إذاعية، مؤكدةً أن “جاز” اسم فتاة، وله معنى، والسبب يعود إلى العائلة ككل، والتي تُحب موسيقى الجاز.

وتابعت أن الاسم ربما يكون مواكباً لما قد يظهر عليها من ميولٍ فنية، لاسيما أن ابنتها الكبرى “لي لي سمر” لديها ميول فنية من الآن، ومن هنا يكون اسم الطفلة الثانية “جاز” اسماً على مُسمى.

وقالت داليا مبارك إن أغنية “يا طيب القلب وينك” هي أكثر أغنية تتذكرها من طفولتها، مبينةً أنها حفظتها وهي صغيرة، كما أهدت زوجها أغنية “خذني”، مؤكدةً أن ابنتها “لي لي” هي أغلى هدية.