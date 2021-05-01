شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر: أبحث عن الدرامة الصعبة وأعشق التحدى والمجازفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نجلاء بدر فى مداخلة لها بتليفزيون ”الخليج 365”: إنها وافقت على تقديم عملين فى الماراثون الرمضانى هذا العام يعرضان فى توقيت واحد لأن العملين لا يمكن أن يتم رفضهما، فالعمل الأول هو مسلسل "بين السما والأرض" ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم الكبار وإخراج مخرج مهم مثل ماندو العدل، والعمل الثانى من إخراج المخرج محمد سامى والذى يعتبر من أهم المخرجين فى الوسط الفنى وبطولة نجمان لهما اسم كبير فى عالم الفن مثل أحمد السقا وأمير كرارة وهو "نسل الأغراب"، بالإضافة إلى أن الدورين مختلفين تماما والعمل الأول 15 حلقة فقط، ورغم صعوبته إلا أنها قبلت التحدى، حيث بحثت عن الدرامة الصعبة وعن المجازفة، لافتة إلى أن الصعوبة كانت فى تصوير معظم المشاهد داخل المصعد وسط عدد كبير من النجوم واعتبرت هذه التجربة جديدة عليها وتعلمت منها الكثير.

أما عن تكرارالتعاون مع المخرج محمد سامى فقالت إنه مخرج متميز ويمتلك مفردات النجاح ويعرف كيف يقدم للجمهور الوجبة الشهية التي يبحث عنها بالإضافة انه يقدم مدرسة اخراجية مختلفة يستطيع بها يقدم الفنان بشكل مختلف ومميز تجعل اى فنان يتمنى التعاون معه لو بمشهد واحد.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى

ومسلسل "بين السما والأرض" يعرض فى 15 حلقة، بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

سبق وتم تقديم الرواية فى فيلم يحمل نفس الاسم، بطولة كل من: هند رستم وعبد السلام النابلسي وعبد المنعم إبراهيم ومحمود المليجي، ومن إخراج صلاح أبوسيف، وتطرق إلى شخصيات من مستويات اجتماعية وثقافية وأعمار مختلفة تتقابل لأول مرة في مصعد كهربائي بأحد المباني في القاهرة.