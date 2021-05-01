ولي عهد أبوظبي يهنئ الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب وشخصية العام الثقافية

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه على "تويتر"، امس الجمعة: "نبارك للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب من كتاب ومفكرين ومؤسسات ثقافية عربية وعالمية، ونهنئ الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس بالفوز بشخصية العام الثقافية.. الثقافة والإبداع لغة مشتركة عابرة للحدود تترسخ بها قيم المحبة والتسامح والحوار بين الأمم والشعوب.

وأعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، اختيارها الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس للفوز بجائزة "شخصية العام الثقافية"، تقديراً لمسيرته الفكرية الحافلة التي تمتد لأكثر من نصف قرن.

وتعد الدورة الـ15 الأكبر في تاريخ الجائزة من حيث عدد الترشيحات، حيث استقبلت الجائزة 2349 ترشيحا لعام 2020/2021، بمعدل زيادة بلغ 23% بالمقارنة مع عدد الترشيحات خلال الدورة الماضية.

وضمّت قائمة الفائزين بالجائزة، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، 7 أدباء وباحثين من مصر وتونس والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دار نشر لبنانية.