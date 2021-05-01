شكرا لقرائتكم خبر عن اسمع أشهر أغانى عيد العمال من نجوم الزمن الجميل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحتفل اليوم 1 مايو 2021 بعيد العمال وهى المناسبة التى أرخ لها عدد من نجوم الطرب والغناء من خلال أغنيات تتناول كفاح العمال وبذلهم الجهد والإنجاز، وتذخر ذاكرة مصر الموسيقية والغنائية بالعديد من الأغانى الشعبية والتراثية التى تبرز كفاح العمال، من أشهر هؤلاء النجوم كان فريد الأطرش والعندليب محمد رشدى وليلى مراد وغيرهم.

الأغنيات التى تناولت كفاح العمال سواء احتفالا بهم أو رصد لكفاحهم منها ما قدمت فى مناسبات خاصة بعيد العمال ومنها قدمت فى سياق درامى داخل أحداث الأفلام مثل أغنية "دور ياموتور".