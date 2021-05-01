فن ومشاهير

نجوم السينما يتنافسون فى رمضان من دور العرض للإذاعة.. منهم عز وهنيدى

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القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن موسم دراما رمضان الحالى، الذى يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، ما خلق حالة من المنافسة الشرسة والجيدة، التى تنصب فى صالح المشاهد، تجد هناك منافسة أخرى لكن من خلال الإذاعة، حيث يتواجد عدد كبير من نجوم السينما الذين كان يتنافسون فى دور العرض، لكن هذه المرة فى الإذاعة.

 

محمد هنيدى

النجم محمد هنيدى رغم غيابه هذا العام عن الدراما التليفزيونية إلا أنه يشارك فى مسلسل إذاعى خلال شهر رمضان الحالى، بعنوان "حزام ناشف"، وتشاركه البطولة الفنانة منى عبد الغنى، وتدور أحداث "حزام ناشف" حول رجل وامرأة بينهما مواقف ومشاكسات عديدة ويذاع عبر راديو 9090.

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هنيدى 

 

 

محمد سعد

النجم محمد سعد يشارك أيضا بالمسلسل الإذاعى "29 يوم"، تأليف مجدى الكدش، وإخراج على مصيلحى، وتتم إذاعته عبر إذاعات راديو النيل "ميجا وهيتس ونغم وشعبى" خلال شهر رمضان المقبل، ويشارك فى البطولة كل من هنا الزاهد وأنعام سالوسة وحسام داغر ونهي صالح وعبير مكاوى وياسر الطوبجى.

 

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محمد سعد

 

 

أحمد آدم

يخوض النجم أحمد آدم السباق الرمضانى الحالى من خلال المسلسل الإذاعى "خلى بالك"، وتشاركه البطولة انتصار وسليمان عيد، وهو مسلسل كوميدى.

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أحمد عز

النجم أحمد عز له هو الآخر مسلسل إذاعى بعنوان "نادى أند رويد"، بجانب مسلسله التليفزيونى الكبير "هجمة مرتدة"، والذى حقق نجاحا كبيرا للغاية منذ بداية عرضه فى رمضان، ويشارك فى المسلسل الإذاعى بجانب النجم أحمد عز كل من نسرين طافش، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج على مصيلحى.

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 أحمد عز

 

يسرا اللوزى

يواصل أبطال المسلسل الإذاعى "غرام وإكصدام"، من بطولة يسرا اللوزى وياسر فرج وأحمد صيام تسجيل حلقات العمل، لإذاعته طوال شهر رمضان عبر إذاعة راديو مصر، والمسلسل من تأليف أحمد درويش، وإخراج إيهاب منير، وإنتاج هبة الهوارى.

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يسرا اللوزى

 

أكرم حسنى

يشارك النجم أكرم حسنى فى سباق رمضان أيضا بالمسلسل الإذاعى "إحنا بتوع الأوزوريس"، من بطولة النجم أكرم حسنى، والفنانة آيتن عامر، وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

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 أكرم حسنى 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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