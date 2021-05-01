الفنانة المصرية نجوى فؤاد تكشف جنسية والدتها

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

كشفت الفنانة المصرية نجوى فؤاد عن مفاجأة تتعلق بجنسية والدتها، موضحةً أنها كانت فلسطينية بينما كان والدها مصرياً من الإسكندرية.



وقالت نجوى، خلال لقائها أول من أمس مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة "القاهرة والناس": "أمي الحقيقية، الله يرحمها، كانت فلسطينية، ووالدي إسكندراني".

وأضافت: "والدتي أصيبت بالسرطان، ولم يكن المرض معروفاً في ذلك الوقت، فأخذها والدي إلى أهلها في فلسطين، ثم توفيت في المستشفى".

وذكرت أن طفولتها كانت صعبة بسبب فراق والدتها وتوقف تعليمها عند الصف الثالث الإعدادي، مشيرةً إلى أن والدها تخلَّى عن الإنفاق عليها، فقررت البحث عن عمل في القاهرة.