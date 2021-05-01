شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد الفنان شكوكو وقصة جدعنته مع كوكب الشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم ذكرى ميلاد النجم الكبير شكوكو، حيث ولد فى 1 مايو الذى عام 1912، وقد أثرى الفن بشخصيته ومنولوجاته المميزة الذى شكلها بكاريزما خاصة به جعلته أحد أهم النجوم فى تاريخ المونولوج والسينما بصفة عامة، بعدما ذاع صيته وأصبح اسمه الأشهر فى زمانه.

ومن أشهر حواديت النجم الراحل مع أم كلثوم إنقاذها فى موقف نتعرض إلى حكايته فى التقرير التالى.

حفلات أم كلثوم مهددة بالإلغاء.. كان العنوان الأبرز الذي اهتمت به الصحف بعدما علمت أن كوكب الشرق لن تقدّم حفلاتها المعتادة بسبب فشل الإصلاحات في مسرحي قصر النيل – وريفولي، وهما المسرحان التي تقوم الست بالغناء عليهما.



أم كلثوم وشكوكو

باتت مسألة وقت قبل إعلان إلغاء حفلاتها للمرة الأولى ما سيغضب جمهورها، وهو نفس الحال التى شعرت به أم كلثوم بعدما غضبت أكثر حتى اقترح أحد المقربين منها حلًا مؤقتًا لإنقاذ الموقف، بتأكيده أن مسرح الأزبكية الذى يقدم عليه شكوكو حفلاته هو الحل، وبالفعل ذهبت له ليأكد لها شكوكو بأن المسرح والعاملين فيه تحت أمرها فى موقف نابع من المحبة الكبيرة التى يكنها شكوكو لها، لينقذ الموقف وتقوم بالغناء هناك.