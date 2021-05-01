كيف علّقت أيتن عامر على إصابة سمير غانم ودلال عبد العزيز بكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تمنّت الفنانة أيتن عامر، الشفاء العاجل للنجمين الكبيرين سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما لأحد المستشفيات.

ونشرت "أيتن" صورة لهما عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "‏ربنا يقومكوا بالسلامة ويشفيكوا ويعفي عنكوا، ويديكوا الصحة وترجعولنا بألف سلامة.. ادعولهم بالشفاء العاجل من فضلكوا دلال عبد العزيز، سمير غانم".

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".

وأضاف: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".