شكرا لقرائتكم خبر عن هاريسون فورد يستمتع بقيادة الدراجة فى شوارع كاليفورنيا رغم اقترابه من الـ80 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما يحرص النجم هاريسون فورد على الاستمتاع بوقته وإثبات أن السن مجرد رقم، حيث بدا النجم فى صور التقطها له مصورو الباباراتزى الذى يقترب من الـ80 من العمر وكأنه فى ريعان الشباب.



هاريسون فورد

وظهر هاريسون أثناء قيادة دراجة فى شوارع كاليفورنيا، مرتديا خوذته، حيث ذكر موقع ديلى ميل أن الممثل الشهير بدا مستمتعاً بوقته مع واحد من أصدقائه، حيث بدا الاثنان وكأنهما فى سباق معاً.



هاريسون فى صورة أخرى

من ناحية أخرى يواصل نجم هوليود هاريسون فورد التحضير لمشاريعه السينمائية المقبلة، حيث يرتبط بطل سلسلة أفلام انديانا جونز الشهيرة، والذى حقق بها نجاحاً كبيراً في عالم السينما بالتحضير لجزء خامس من السلسلة الذى يعود بها إلى دوره المفضل.



هاريسون فورد بعدما ترك الدراجة

ويوماً تلو الآخر يثبت النجم هاريسون فورد أن السن مجرد رقم وأن لا شيء يقف في طريقه حيال الاستمتاع بوقته، مثلما يظهر من فترة لأخرى حينما تلتقط صور له تبرز استمتاعه بوقته.



هاريسون فورد على الدراجة

وكشف النجم هاريسون فورد فى وقت سابق عن مدى عشقه لرياضة التنس وفقًا لموقع ديلى ميل، حيث ظهر خلال أكثر من صورة التقطها له مصورو الباباراتزى خلال نزهة فى مدينة "باسفيك بالديس"، حينما كان يتوجه صاحب الـ 78 عامًا إلى ملعب التنس بعدما نزل من سيارته من أجل ممارسة رياضته المفضلة حسبما أكد التقرير.