عابد فهد لزاهي وهبة: الحمد لله على سلامتك

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 04:09 صباحاً - منذ 6 ساعات

آخر تحديث: 1 - مايو - 2021 2:23 صباحًا

هنّأ الممثل السوري عابد فهد الإعلامي والشاعر اللبناني زاهي وهبي على سلامته، وعلّق على صورة نشرتها الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات برفقة زوجها على صفحتها الخاصة، متوجها ايضا لرابعة بالتهنئة قائلا: “الحمدالله ع سلامتك زاهي ويهنيك بسلامته رابعة”.

يذكر أن رابعة طمأنت المتابعين على الحالة الصحية لزوجها زاهي وهبي بعد اصابته بفيروس كورونا، اذ نشرت الصورة الأولى له من المستشفى على صفحتها الخاصة وكشفت انه يتماثل للشفاء، معلقة بالقول: “الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء ، شكراً يا رب، شكراً لفريق الاطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت ، شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء ومل من اطمأن وكتب كلمة طيبة، محبتكم، صلواتكم، ندوركم ، شموعكم كانت ولا تزال الأوكسيجين الروحي والمعنوي ، ليحفظكم الله جميعاً من وباء كورونا ومن كل مكروه”.