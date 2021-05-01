شكرا لقرائتكم خبر عن تسرب بسببها فصل بالكامل.. فاطمة رشدى ضربت الطالبات والمدرسات والفراشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد كبير من العباقرة لم يكونوا طلبة متفوقين وتعثر البعض منهم فى الدراسة، ورغم ذلك استطاعوا التفوق فى مجالات أخرى أحبوها وأخلصوا إليها، ولم يكن التعثر الدراسى دليلاً على فشلهم، بل استطاعوا أن يحققوا نجاحهم ويثبتوا للعالم قددراتهم ومواهبهم.

وكان عدد كبير من نجوم الفن يعانون أثناء الدراسة وتوقع لهم مدرسوهم الفشل فى الراسة والحياة، لكنهم خيبوا هذه التوقعات وأصبحوا نجوماً فى الفن.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب نشر عام 1945 تحت عنوان "أبطال فى الزوغان" كتبت المجلة عن نجوم الفن الذين وصلوا لقمة المجد والشهرة ولكنهم كانوا خلال الدراسة طلاباً خاملين لم يتوقع لهم مدرسيهم أن يصلوا للمجد والنجومية.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة الكبيرة فاطمة رشدى التى غادرت الإسكندرية مع أسرتها وهى فى سن التاسعة، وألحقتها والدتها بإحدى المدارس، لكنها كانت طالبة مشاغبة مثيرة للمشاكل، حتى أن نار المدرسة فصلها لمدة اسبوع لأنها تشاجرت مع الطالبات والمدرسين وحتى الفراشين، واضرت والدتها لنقلها إلى مدرسة أخرى ، وذات يوم تغيبت فاطمة رشدى وكل فصلها ، فتعجب مدير المدرسة ، وبععد البحث والتحقيق تبين أن فاطمة رشدى حرضتهن على عدم الذهاب للمدرسة وقضاء اليوم فى اللعب بالحارة التى تسكن فيها، ومن كثرة المشكلات التى أثارتها تركت الدراسة.

وعندما أصبحت فاطمة رشدى ممثلة مسرحية مشهورة أرادت أن تعوض ما فاتها من تعليم وثقافة فاستعانت بعدد من المدرسين الخصوصيين واستطاعت خلال عامين أن تتعلم القراءة والكتابة والنحو والصرف، حتى أتقنت اللغة لعربية الفصحى، كما أجادت اللغة الفرنسية.