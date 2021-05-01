شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس أجازة من تصوير فيلمها مع ليوناردو دى كابريو بشوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة جينيفر لورانس تحاول الاستمتاع بوقتها بعدما أخذت هدنة من تصوير أحدث مشاريعها السينمائية والممثلة في فيلمها المقبل مع النجم ليوناردو دى كابريو، وذلك بعدما ظهرت مؤخراً بعيداً عن مواقع التصوير التي اعتادت على التواجد بها خلال الفترة الماضية، حيث رصدتها عدسات المصورين حسب موقع الديلى ميل أثناء سيرها وحدها في شوارع مدينة نيويورك.



جينيفر لورانس

وبدت جينيفر لورانس التي تبلغ من العمر 30 عاماً أنيقة في أحدث ظهور لها، من خلال إطلالة شتوية، ارتدت فيها جاكت مميزا، بالإضافة إلى التزامها بقواعد الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، حيث أضاف التقرير أنها لم تخلع كمامتها طوال الوقت.

واكتفى موقع الديلى ميل برصد إطلالة النجمة الشهيرة، مؤكداً أن السبب الذى دعا لظهورها فى نيويورك قد يكون راجع للاستمتاع بالتسوق، وذلك بعد قضاء وقت طويل فى مدينة بوسطن التى صورت بها مشاهد عديدة ضمن فيلم Don't Look Up التى تشارك بطولته مع ليوناردو دى كابريو.



لورانس

وكانت أفادت مصادر إعلامية متعددة بينها قبل شهرين منها موقع "ديلى ميل" البريطانى، أن النجمة العالمية جينيفر لورانس أصيبت أثناء تصوير فيلمها الجديد في مدينة بوسطن الأمريكية.



جينيفر لورانس

واستعان موقع الديلى ميل آنذاك أثناء ذكر الخبر بمجموعة من الصوررصدوا فيها لورانس على الأرض بينما يسرع العديد من المارة لمساعدتها أثناء التصوير في ماساتشوستس بمدينة بوسطن الأمريكية، إثر تحطم زجاج متطاير، وأوضحت الصحيفة، أن الزجاج الذي تطاير من جراء انفجار خلال تصوير فيلم "Don't Look Up" أصاب لورانس، البالغة من العمر 30عاما، بجرح في جفنها، وبنزيف.