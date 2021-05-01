شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 18.. محمد مهران يتقمص دور محمد إمام ويسرق أموال نيرمين الفقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 18 من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، والذى يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع، الكثير من الأحداث، حيث تفاجأ سكلانس "محمود حافظ" بمحاولة فتح باب الشقة عليه فقام ليفتح الباب فوجد شخص يرتدى لبس النمر قام بضربه على رأسه فوقع مغشيا عليه.



الفنان محمد إمام دخل هذا الشخص للمنزل وسرق النقود التى قد وضعتها شمس "نرمين الفقى" تحت سرير نوح "محمد إمام" والتى تقدر بـ5 ملايين دولار، وهرب وجاءت شمس ونوح للشقة ليجدا سكلانس مرميا على الأرض والنقود قد سرقت، تستنتج شمس أن من قام بذلك هو علي ابنها لأنه الوحيد الذى يعرف مكان النقود، تتحدث لنوح وتخبره أن على من قام بذلك وليس النمر وتريده أن يساعدها لاسترجاع النقود دون أن يؤذى علي لأن من المؤكد أنه سيلجأ إليه.

نيرمين الفقى في مسلسل النمر



نيرمين الفقى

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.