موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. قصة "شولتز" وعرش بيتكوين وقاهر الذهب

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لا تقف روسيا مكتوفة الأيدي أمام الإجراءات العقابية التي تفكر فيها أو تتخذها الولايات المتحدة وأوروبا، بل تتحرك لحماية مصالحها.

بسرعة كبيرة، يتحرك البلاديوم نحو تحطيم العديد من الأرقام القياسية، بعد أن ارتفع بنسبة 20% في 45 يوما فقط.

تهدد "إيثريوم" ثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، عرش سيدة العملات الرقمية الأغلى والأقوى" بيتكوين".

في التاريخ الاقتصادي العالمي، تبرز العديد من الشخصيات التي تركت علامات بارزة، وكان لها نظريات وأفكار خلدها التاريخ.

ويأتي ضمن هؤلاء الاقتصادي والخبير الزراعي الأمريكي ثيودر شولتز، الذي أحدث أثرا كبيرا في الاقتصاد العالمي، في فترات تاريخية مهمة وصعبة.

هبطت أسعار الذهب في العراق، في تعاملات مساء الجمعة 30 أبريل 2021، مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

تباين متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات مساء اليوم الجمعة 30 أبريل 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.